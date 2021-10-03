Госдеп заявил, что власти Судана могут лишиться поддержки США, если нарушат обязательства

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Спецпосланник США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман во время поездки в Судан предупредил власти в Хартуме, что они могут лишиться американской поддержки, если откажутся от обязательств, касающихся переходного процесса в стране. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном в субботу.

Как он отметил, Фелтман находился в Хартуме с 28 сентября по 1 октября и подчеркнул "приверженность США продолжающейся в Судане политической трансформации". "На встречах с премьер-министром Абдаллой Хамдуком, членами кабинета, председателем Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, членами Суверенного совета и другими политиками спецпосланник Фелтман выражал готовность США продолжить оказание политической и экономической поддержки в то время, как в Судане идет переходный процесс, - уточнил Прайс. - Он также подчеркнул, что эта поддержка зависит от соблюдения Суданом согласованного порядка переходного процесса, установленного конституционной декларацией 2019 года и мирными договоренностями в Джубе 2020 года".

"Отклонение от этого пути и невыполнение ключевых положений поставит под угрозу двусторонние отношения с США, включая значимое американское содействие, перспективы сотрудничества в сфере безопасности, модернизацию суданских вооруженных сил и поддержку со стороны США в международных финансовых институтах", - подчеркивается в заявлении.

Фелтман отметил необходимость "достижения консенсуса относительно сроков передачи поста председателя Суверенного совета гражданскому лицу" и ряда других преобразований. Спецпосланник подчеркнул, что "США продолжат внимательно следить за развитием событий" в стране.

В конце сентября стало известно о попытке переворота в Судане. Согласно информации телеканала Al Arabiya, группа офицеров бронетанковых войск пыталась захватить власть в Судане. По данным телеканала, заговорщиками, к которым также присоединились военнослужащие из десантных и инженерных войск, командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечалось, что все они связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). По данным Al Arabiya, путч удалось подавить без единого выстрела.