Министр обороны Великобритании пригрозил кибератаками враждебным государствам

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Великобритания будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью, опубликованном в субботу в газете The Sunday Telegraph.

"Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом <…> мы вправе защищать себя. Мы будем защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб", - сказал Уоллес, говоря о Национальных кибернетических силах Великобритании (National Cyber Force, NCF).

О создании новой структуры, которая объединит сотрудников различных британских спецслужб и министерства обороны, было объявлено в ноябре прошлого года. По информации The Sunday Telegraph, штаб-квартира NCF стоимостью £5 млрд ($6,8 млрд), в которой будут работать тысячи хакеров и экспертов в информационно-технологической сфере, разместится в местечке Самсбери в графстве Ланкашир на северо-западе Англии.

"Один из способов, как вы можете сделать это - обезвредить инструментарий, который используется против вас, - продолжил министр. - Например, если враждебное государство задействует сервер, чтобы применить против вас программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию, вы могли бы использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться с этими серверами. Наступательные киберсредства могут делать множество вещей, в том числе преследовать педофилов и их сети, преследовать террористов и их сети и, конечно, преследовать враждебные государства, если мы решим так поступить".

Новое поле для битвы

В качестве примера министр привел кибератаки с использованием вируса WannaCry, который в декабре 2017 года нанес ущерб в размере 92 млн фунтов стерлингов (более $125 млн) Национальной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за эту масштабную кибератаку.

"Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность - защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас. Было бы нарушением служебного долга, если бы мы не обладали такими возможностями", - заметил Уоллес. "Кто знает, что с нами будет через 20 лет, на нас пока не совершали кибератаку наивысшего уровня, катастрофическую кибератаку", - добавил глава Минобороны.

Британские кибервойска

В ноябре прошлого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о создании Национальных кибернетических сил, основной целью которых должно стать противостояние злонамеренным действиям в киберсфере как со стороны других государств, так и террористов с киберпреступниками. Новая структура объединит гражданских и военных специалистов, сотрудников службы внешней разведки МИ-6, Лаборатории оборонных наук и технологий DSTL (Defence Science and Technology Laboratory), а также представителей Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - спецслужбы, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации, по сути являясь аналогом Агентства национальной безопасности США.

Среди задач, которые могут быть возложены на новую структуру, назывались вмешательство в системы мобильной связи для срыва планов террористов, оказание помощи другим ведомствам в недопущении использования интернета с криминальными целями, обеспечение безопасности британской военной авиации от боевых систем противника.