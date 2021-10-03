Генсек ООН призвал Мали быстро привлечь к правосудию ответственных за гибель миротворца

ООН, 3 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв миротворцев на самодельном взрывном устройстве в Мали и призвал местные власти приложить все усилия для поимки ответственных за преступление. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь напомнил, что нападения на миротворцев ООН могут расцениваться международным правом как военные преступления. Он призвал малийские власти приложить все усилия для установления личностей преступников, чтобы их можно было незамедлительно привлечь к правосудию", - привел Дюжаррик слова генсека.

Гутерриш также выразил соболезнования семье погибшего миротворца и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В субботу глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Эль-Гассим Ване сообщил, что в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве в районе города Тесалит погиб один миротворец ООН, еще трое получили серьезные ранения.