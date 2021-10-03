ВВС КНР повторили массовый вылет к акватории Тайваня, задействовав рекордные 39 самолетов

ПЕКИН, 3 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 2 октября опять предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, поставив новый рекорд. Как сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня, в общей сложности в маневре участвовали 39 самолетов.

Днем ранее тайваньская газета "Цзыю шибао" проинформировала, что 1 октября военная авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. Количество поднятых в воздух самолетов НОАК тогда составило 38 единиц.

По данным оборонного ведомства Тайваня, на этот раз в операции в дневное время участвовали 14 многоцелевых истребителей J-16 и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8. В темное время суток над прилегающей к острову акваторией были замечены еще 19 боевых машин: 12 J-16, шесть Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Как и в прошлый раз, тайваньские ВВС задействовали авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолетов НОАК.

В последнее время Пекин стал гораздо чаще проводить военные маневры подобного рода в районе Тайваньского пролива. На фоне усиления трений между Китаем и США вылеты военных боевых самолетов КНР к акватории острова стали происходить все чаще.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.