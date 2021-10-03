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Бабиш исключил сотрудничество своей партии с "пиратами" в кабмине после выборов в Чехии

Премьер-министр Чехии также сообщил, что "Акция недовольных граждан" "совершенно точно предложит своего кандидата" на предстоящие в начале 2023 года выборы президента

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, председатель политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш заявил в опубликованном в воскресенье газетой Pravo интервью, что АНО, пользующееся наибольшей поддержкой избирателей, в случае победы на предстоящих в республике 8 и 9 октября парламентских выборах пригласит к переговорам о создании правительственной коалиции все парламентские партии, кроме Чешской пиратской партии.

"Признаюсь, что у меня возникла проблема, - главное, с "пиратами", - отметил Бабиш. - Если мы [АНО] выиграем выборы, то пригласим к переговорам [о создании возможной правительственной коалиции] все партии [которые пройдут в парламент], кроме "пиратов".

Премьер также проинформировал, что АНО "совершенно точно предложит своего кандидата" на предстоящие в начале 2023 года выборы президента Чехии. Действующий глава государства Милош Земан заявил ранее, что хотел бы видеть своим преемником в Пражском граде Бабиша.

АНО, согласно опросам населения, лидирует по популярности среди избирателей за несколько дней до выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Центристское движение может собрать до 32,4% голосов.

Социологи прогнозируют, что депутатские мандаты получат кандидаты от коалиции Чешской пиратской партии с политическим движением "Старосты и независимые", а также от коалиции "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09". Преодолеть установленный законом барьер в 5% голосов избирателей и провести своих представителей в нижнюю палату парламента смогут также движение "Свобода и прямая демократия" и Коммунистическая партия Чехии и Моравии.

Теги
ЧехияБабиш, Андрей
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