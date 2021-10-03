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Зеленский назвал "наглой" внешнюю политику Украины

По словам президента Украины, у Киева нет времени ждать, пока его примут в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без "наглой" международной политики Украины никто не будет замечать, как страна движется вперед. Такое заявление украинский лидер сделал 2 октября во время выездного заседания парламентской фракции "Слуги народа" в Трускавце.

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"Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", - приводит слова Зеленского сайт президента.

У Киева, по его словам, нет времени ждать, пока его примут в Евросоюз. "У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война", - отметил Зеленский.

Глава государства также считает, что офис президента и Министерство иностранных дел Украины много сделали для международной субъектности страны, это Зеленский назвал "главной победой в текущем году".

Вместе с тем свою работу на посту президента Зеленский оценил на семь-восемь баллов из 12, а работу "Слуги народа" - на три с плюсом по пятибалльной шкале. Тем не менее, по его словам, он хотел бы оставаться на посту до тех пор, пока не выполнит все свои предвыборные обещания.

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