СМИ: на востоке Афганистана застрелили четырех человек, включая журналиста

ТАСС, 3 октября. По меньшей мере четыре человека, в том числе местный журналист, стали жертвами вооруженного нападения в городе Джелалабад, являющемся административным центром провинции Нангархар. Об этом сообщило в воскресенье агентство The Khaama Press со ссылкой на очевидцев.

По их информации, преступники подъехали на такси и открыли огонь по людям, находившимся в автомобиле. Инцидент произошел в субботу.

Свидетели утверждают, что двое убитых были членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). В результате стрельбы смертельное ранение также получил сын журналиста.

Согласно данным агентства, жители Джелалабада возлагают ответственность за нападение на террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ). Местные власти это происшествие пока не комментируют.