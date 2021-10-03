МВД Грузии возбудило 16 уголовных дел в день выборов

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии расследуют 16 уголовных преступлений, совершенных в день голосования на выборах в местные органы власти в субботу. Об этом в воскресенье на брифинге сообщила директор департамента по стратегическим коммуникациям МВД Кетеван Ковзиашвили.

"В целом выборы прошли в спокойной обстановке, по последним данным, полиция на всей территории Грузии начала расследование по 16 уголовным делам", - сказала Ковзиашвили.

Уголовные дела возбуждены по фактам драки, кражи, повреждения инвентаря избирательных участков, ранения ножом, воспрепятствования работе журналистов, неоднократного голосования одним и тем же избирателем и прочих нарушений.

Ковзиашвили также отметила, что МВД возбудило дело по факту кибератаки на предвыборный портал правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". За неподчинение полиции и мелкое хулиганство стражи порядка в административном порядке задержали семь человек.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. По данным ЦИК после обработки данных более чем с 91% участков, правящая партия набирает 47,25%. На втором месте партия "Единое национальное движение" (30,61%).