Зеленский не уверен, что удастся найти заказчиков покушения на его первого помощника

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что заказчики покушения на его первого помощника Сергея Шефира будут найдены, однако рассчитывает на результаты поиска исполнителей.

"Считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, сложно сказать, идет следствие", - заявил он в воскресенье на брифинге в Трускавце.

Зеленский также рассказал, что по этому делу проходят допросы большого количества людей, добавив, что "следствие идет с очень известными именами".

22 сентября под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором ехал Шефир. Сам он не пострадал, но ранения получил водитель. В офисе президента считают покушение на Шефира попыткой демонстративного убийства ключевого сотрудника команды Зеленского. Некоторые депутаты Верховной рады выразили мнение, что покушение было инсценировкой. Члены украинского парламента 24 сентября голосовали по депутатскому запросу о выдвижении Зеленского на кинопремию "Оскар" за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника, однако инициатива не получила поддержки. Версию постановки отвергла генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

Шефир считается давним другом Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства, является директором и основателем "Студии Квартал-95".