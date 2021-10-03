Зеленский пообещал не скрывать информацию о своих возможных встречах с олигархами

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский готов нести политическую ответственность в случае сокрытия информации о своих встречах с представителями крупного бизнеса после вступления в силу закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Такое обещание он дал в воскресенье на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии "Слуга народа".

"У меня наибольшая ответственность, которая есть, за такие встречи. У меня ответственность политическая. <...> Рейтинг партии "Слуга народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского. Поэтому политическая ответственность - самая мощная ответственность, которая у меня есть. И если у меня встречи с крупным бизнесом, я считаю, что [они] <...> даже не в 99%, а в 100% случаев должны проходить на Банковой [улице, где расположен офис главы государства]", - заявил украинский лидер.

