Боевики оппозиции разоружаются в городе Джасем на юге Сирии в рамках процесса примирения

БЕЙРУТ, 3 октября. /ТАСС/. Члены оппозиционных формирований приступили в воскресенье к сдаче оружия сирийским властям в городе Джасем на севере провинции Дераа. Как сообщила газета Al-Watan, десятки боевиков пришли в центры по урегулированию гражданского статуса бывших сторонников оппозиции, чтобы пройти проверку в правоохранительных органах и вернуться к мирной жизни. По ее информации, правительственной амнистией воспользовались также дезертиры, уклонявшиеся от обязательной воинской службы.

В четверг разоружились бандформирования в соседнем городе Нава, где возобновили работу госучреждения и начался процесс налаживания хозяйственной жизни. Джасем и Нава служили с 2012 года форпостами вооруженной оппозиции в регионе Хауран к югу от Дамаска.

Как отметил депутат Народного совета (парламента) арабской республики Шукри аль-Джунди, местные жители устали от анархии и приветствуют возвращение под контроль государства районов, которые находились ранее в руках бандформирований. "События, которые происходят сейчас в провинции Дераа, завершают процесс национального примирения в Южной Сирии, - подчеркнул депутат. - Никто из бывших оппозиционеров не будет подвергаться преследованию, напротив, им предоставляется возможность трудиться в аграрном секторе, сфере торговли и на агропромышленных предприятиях".

1 сентября при содействии российских военных было достигнуто новое соглашение о локальном примирении в провинции Дераа после вооруженной конфронтации между правительственными войсками и боевиками оппозиции в июле и августе. К настоящему моменту властям сдались свыше 2,5 тыс. членов оппозиционных формирований. Как сообщил 3 сентября представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев, Москва "выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот южный регион на границе с Иорданией".