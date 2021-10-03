Британский премьер признал, что логистический кризис может продлиться до Рождества

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон не исключил возможности того, что логистический кризис в стране, вызванный нехваткой водителей фур, может продлиться до конца года. Об этом премьер-министр заявил в воскресной программе вещательной корпорации BBC "Шоу Эндрю Марра".

"Я думаю, что [министр финансов] Риши Сунак прав во многих своих оценках", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с мнением Сунака, ранее предупредившего, что проблемы с поставками различных товаров будут сохраняться в королевстве по крайней мере до Рождества (25 декабря).

При этом Джонсон указал на то, что водителей большегрузных автомобилей не хватает сейчас во многих странах мира, включая государства ЕС и Китай. В Соединенном Королевстве, по его словам, проблема усугубляется из-за резкого ускорения экономического роста, связанного со снятием коронавирусных ограничений, и повышенного спроса не некоторые категории товаров, включая бензин. Путь к долгосрочному решению этой проблемы, по словам премьера, заключается в улучшении условий труда водителей и повышении их зарплат.

"Выход для нашей страны не в том, чтобы потянуть за большой рычаг с надписью "неконтролируемая иммиграция" и позволить толпам людей въехать в страну, чтобы выполнять необходимую работу", - подчеркнул глава правительства. "В прошлом мы совершили ошибку, не инвестируя в людей, не инвестируя в оборудование, и зарплаты не увеличивались, - отметил премьер, подчеркнув, что эта проблема намного шире отрасли грузоперевозок. - Я не буду возвращаться к показавшей свою несостоятельность модели, предполагающей низкие зарплаты, низкую квалификацию рабочей силы и неконтролируемую иммиграцию".

Джонсон также отказался исключать возможность повышения налогов в 2022 году из-за перерасходования бюджета во время пандемии. По его словам, такой шаг может понадобиться, но власти постараются избежать крайних мер. "Ни я, ни кто-либо другой, включая Риши Сунака, не хотел бы дополнительно поднимать налоги, если этого можно избежать", - отметил Джонсон.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, из-за которого в Великобритании наблюдается дефицит бензина на заправках, а в супермаркеты не всегда вовремя поступают продукты, связан как с пандемией, так и с выходом королевства из Евросоюза. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. Для решения проблемы британское правительство обязалось в срочном порядке выдать 5 тыс. виз водителям фур из-за рубежа, однако они смогут работать в королевстве лишь до марта 2022 года.