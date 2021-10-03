Правящая партия лидирует с 46,65% на выборах в Грузии

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" лидирует на местных выборах по пропорциональным спискам, набирая 46,65% голосов, у оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД), основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, - 30,7% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 99,92% участков.

По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 7,8% голосов.

Что касается выборов мэра Тбилиси, то на них после обработки голосов с 96,23% участков лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе, который набрал 44,96% голосов. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии - 33,94%. На третьем месте идет Гахария с 9,34% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.

Судя по результатам с более чем 99% участков, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сможет набрать более 43% голосов и, таким образом, в стране не будут назначены досрочные парламентские выборы. Согласно оформленному 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля соглашению с оппозицией, правящая партия обязалась назначить внеочередные выборы в парламент весной 2022 года, если она не сможет набрать на местных выборах 43% голосов. И хотя глава правящей партии Ираклий Кобахидзе в июле заявил, что его политическое объединение выходит из соглашения, оппозиция уверена, что если партия власти наберет менее 43%, ей все равно придется назначить новые выборы в парламент.