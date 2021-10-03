Апелляционная палата утвердила результаты первого тура выборов в парламент Гагаузии

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата города Комрата утвердила результаты первого тура выборов в Народное собрание (парламент) Гагаузской автономии Молдавии. Об этом сообщила журналистам в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузии Яна Коваленко.

"Апелляционная палата Комрата подтвердила законность и результаты выборов депутатов в Народное собрание Гагаузии, состоявшихся 19 сентября", - сказала Коваленко. По ее словам, были признаны действительными мандаты депутатов, избранных в 18 округах из 35.

В 11 округах 3 октября проходит второй тур, еще в шести округах, где не был преодолен порог явки, идет повторное голосование.

Выборы в Гагаузии проходят по мажоритарной системе. Традиционно местные депутаты предпочитают баллотироваться как независимые. Эти выборы не исключение: так сделали 99 кандидатов из 123. Блок коммунистов и социалистов заявил о выдвижении 21 кандидата и поддержке еще 11 независимых кандидатов. При этом правящая в Молдавии проевропейская Партия действия и солидарности в этих выборах не участвует.

По итогам голосования 19 сентября в Соцпартии заявили о победе в первом туре семи кандидатов. Еще восемь продолжат борьбу. Как отметил лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон, они рассчитывают выиграть выборы еще в ряде округов и создать фракцию из 10-12 депутатов в местном парламенте.