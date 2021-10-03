СМИ: в Джелалабаде талибы казнили двух сторонников ИГ

ТАСС, 3 октября. Два человека, которых сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) обвинили в сотрудничестве с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), были казнены в воскресенье в административном центре провинции Нангархар Джелалабаде. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

По его сведениям, два предполагаемых боевика ИГ "были повешены в Джелалабаде сторонниками талибов".

Минувшим днем в административном центре Нангархара были убиты по меньшей мере четыре человека, в том числе местный журналист. Жители Джелалабада убеждены, что ответственность за вооруженное нападение несут боевики ИГ.

Нангархар считается областью, где сосредоточены отряды, связанные с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением ИГ. Только на минувшей неделе в результате взрывов и вооруженных атак, проведенных боевиками этой группировки, в регионе погибли не менее десяти человек.

Представители "Талибан" неоднократно назвали ложными сообщения о присутствии в Афганистане формирований ИГ и террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Однако некоторое время назад движение заявило о проведении в Нангархаре спецоперации по задержанию преступников, принадлежащих к "Исламскому государству".