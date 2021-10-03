В Раде прокомментировали заявление Зеленского о "наглой" внешней политике Украины

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Украина оказалась в изоляции и подверглась бойкоту в результате политики президента страны Владимира Зеленского, которую он сам назвал "наглой". Об этом в воскресенье заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива.

"Зеленский на "утреннике" своей партии "Слуга народа" (имеется в виду субботнее выездное заседание парламентской фракции президентской партии - прим. ТАСС) заявил, что гордится "наглой" внешней политикой Украины сегодня, говоря об этом как о достижении. Но, к сожалению, он не сказал, к чему она - "наглая" политика - привела и приведет в будущем и так уже нищую, разграбленную страну-колонию с уничтоженной экономикой и раздираемую внутренними конфликтами. Как минимум к всеобщей изоляции и бойкоту тех, кто просто не собирается терпеть хамства от неучей и аферистов, руководящих колонией", - написал Кива в своем Telegram-канале.

По его словам, изменить положение Украины, в котором она оказалась, уже невозможно. "С президентом Зеленским Украина прошла точку невозврата и сейчас находится в состоянии окончательного самоуничтожения и развала", - заявил депутат. В то же время он выразил надежду на то, что у страны еще есть будущее. "Все, что происходит, - от Бога, иногда нужно умереть, чтоб возродиться", - заключил оппозиционер.

Накануне Зеленский во время выездного заседания "Слуги народа" в Трускавце Львовской области заявил, что считает, что без нынешней "наглой" международной политики Украины никто не будет замечать, как страна движется вперед. У Киева, добавил он, нет времени ждать, пока его примут в Евросоюз. Глава государства также считает, что офис президента и Министерство иностранных дел Украины много сделали для международной субъектности страны, это Зеленский назвал "главной победой в текущем году".