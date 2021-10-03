На окраине Кабула прошел митинг в поддержку правления талибов

БЕЙРУТ, 3 октября. /ТАСС/. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в воскресенье в Кабуле массовый митинг в поддержку нового правительства. Как передало Agence France-Presse, акция прошла в предместье Кохдаман, в ней приняли участие только мужчины в традиционной афганской одежде.

Выступивший с речью заместитель министра по делам религий мавлави Муслим Хаккани высоко оценил "историческую победу исламского движения, изгнавшего иностранные войска из страны", которая, по его словам, знаменует собой "поражение Запада и христианской цивилизации". Оратор воздал должное "павшим в многолетней войне с иноземцами" талибам. По словам Хаккани, движение "Талибан" укрепило за семь недель свою власть и "создало администрацию, которая пользуется поддержкой населения".

Митинг сопровождался маршем вооруженных талибов по улицам города. Толпа народа встречала боевиков трехкратным приветствием "Аллах акбар!".

Это третья по счету общественная акция, проведенная в Кабуле сторонниками движения "Талибан". 19 августа с участием руководства радикалов состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 102-й годовщины независимости. 7 сентября, когда был оглашен состав временного правительства, в афганской столице прошли народные гуляния, которые сопровождались оружейным салютом.

В состав созданного талибами кабинета вошли бывшие и нынешние полевые командиры движения, при этом большинство министерств возглавили пуштуны - представители самой многочисленной этнической группы Афганистана.

29 сентября назначенный радикалами на должность министра юстиции мавлави Абдул Хаким Шариа заявил, что "Исламский эмират Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства) будет временно придерживаться конституции 1964 года, принятой при короле Мухаммеде Захир-Шахе (1914-2007), который правил страной в 1933-1973 годах. По его словам, из основного закона будут исключены положения, которые противоречат нормам шариата.