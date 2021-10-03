США заявили, что продолжат оказывать Тайваню помощь в поддержании потенциала самообороны

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Мы будем продолжать оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны", - сообщил дипломат, добавив, что Вашингтон "будет выполнять свои обязательства" в рамках заключенных ранее договоренностей, касающихся китайской провинции Тайвань.

"Обязательства США в отношении Тайваня незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в регионе. Мы продолжим поддерживать друзей и союзников для продвижения нашего общего процветания, безопасности и ценностей, а также углублять наши связи с демократическим Тайванем", - подчеркнул Прайс.

Он в очередной раз подверг критике Пекин за его политику в отношении Тайваня. "Соединенные Штаты весьма обеспокоены провокационными военными действиями Китайской Народной Республики вблизи Тайваня, которые дестабилизируют ситуацию, чреваты просчетами и подрывают мир и стабильность в регионе. Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление, принудительные меры в отношении Тайваня", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства.

На фоне усиления трений между Китаем и США вылеты самолетов ВВС КНР к акватории острова стали происходить все чаще. Пекин неоднократно призывал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.