Президент Грузии заявила, что выборы стали шагом к демократии

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти в Грузии были спокойными, безопасными, конкурентными и стали шагом к демократии. Об этом говорится в воскресном телеобращении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную среду, можно сказать, что выборы в местные органы власти в Грузии прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде. <...> Очень важно, что сегодня был сделан еще один шаг к демократии и стабилизации", - сказала грузинский лидер.

Народ Грузии, продолжила Зурабишвили, показал, что выбирает мир и стабильность, а не беспорядки и противостояние. Глава государства приветствовала участие в голосовании мелких политических партий, что, по ее словам, придает выборам разнообразие.

Вместе с тем президент отметила, что у нее есть замечания. В частности, глава государства высказала недовольство тем, что в ходе предвыборной гонки на второй план отошли реальные проблемы самоуправления.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК после подсчета более 99% бюллетеней, на выборах побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", набирая 46,68% голосов. На второе место проходит оппозиционная партия "Единое национальное движение" (30,7%).