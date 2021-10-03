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Президент Абхазии прервал рабочий визит в Москву из-за инцидента со стрельбой в Сухуме

По данным МВД республики, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша произвел пять выстрелов из пистолета в воздух и не подчинился требованию прибывших на место правоохранителей сдать оружие

СУХУМ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочий визит в Москву и вернулся в республику из-за осложнения ситуации после инцидента со стрельбой в Сухуме с участием депутата парламента Гарри Кокаи и руководителей республиканского МВД. Об этом в воскресенье сообщается на сайте президента Абхазии.

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"Главе государства пришлось прервать рабочий визит в связи осложнением ситуации, вызванным инцидентом, произошедшим в Сухуме 30 сентября и 1 октября", - говорится в сообщении.

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел пять выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья. Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту инцидента.

Теги
АбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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