Никосия согласилась с назначением канадца Стюарта спецпредставителем генсека ООН на Кипре

НИКОСИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр дали свое согласие на назначение новым специальным представителем генерального секретаря ООН на острове канадца Колина Стюарта. Об этом сообщило в воскресенье Кипрское информационное агентство со ссылкой на дипломатические источники.

После согласования всех технических вопросов Стюарт должен будет сменить на этом посту свою соотечественницу Элизабет Спехар и стать таким образом вторым кряду представителем Канады, который в течение очередных пяти лет будет возглавлять миротворческий контингент ООН на Кипре и являться главным администратором 180-км "зеленой линии". Так именуется контролируемая войсками ООН буферная зона, разделяющая территории проживания греческой и турецкой общин острова.

Ранее Колин Стюарт был спецпредставителем генсека ООН по Западной Сахаре. В августе 2021 года было объявлено о назначении на эту должность россиянина Александра Иванько.

Примечательно, что в сентябре кипрская пресса прогнозировала, что преемницей Спехар станет не Стюарт, а бывшая министр по делам международного развития и Тихого океана Австралии Мелисса Парк.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к положительному результату.