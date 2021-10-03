Талибы оцепили район у места взрыва в Кабуле

КАБУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Движение на улице Кабула близ мечети Идгах, у которой ранее произошел взрыв, сильно затруднено. Порядка сотни машин не могут проехать, создавая пробку на улицах района.

Как передает корреспондент ТАСС, на месте ситуацию контролируют бойцы отряда движения "Талибан" (запрещено в РФ) "Бадри 313". Они оттесняют прохожих и проезжающих мимо автомобилистов, чтобы освободить проезд для машин скорой помощи и полицейских, которые все еще стягиваются к месту происшествия. В районе раздаются крики раненых и оглушительные сирены.

Ранее афганские телеканалы сообщили, что взрыв прогремел в воскресенье недалеко от мечети Идгах, где проходила церемония прощания с матерью представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида. Погибли по меньшей мере 12 человек, 32 получили ранения. Граждане России не пострадали, сообщили ТАСС в российском посольстве в Афганистане.