Главу МВД Абхазии отстранили от работы на время расследования инцидента со стрельбой

СУХУМ, 3 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой на набережной Сухума 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента.

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел пять выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов из села Адзюбжа получили увечья.

"Президент [Абхазии Аслан Бжания] прервал свой рабочий визит в Москву и вернулся в Сухум. В воскресенье в связи с инцидентом президент провел совещание с силовиками, на котором глава МВД Дмитрий Дбар предложил отстранить его от занимаемой должности на время следствия. Президент одобрил эту инициативу и отстранил Дбара от занимаемой должности, возложив исполнение обязанностей министра на заместителя Руслана Ажибу", - сказала пресс-секретарь Марианна Квициния.

В пятницу в связи с происшествием состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокаи и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.

Следственное управление генеральной прокуратуры Абхазии в субботу сообщило о проведении процессуальной проверки по факту стрельбы Кокаи. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии, прибывших на место инцидента. Кроме того, прокуратура Сухума проводит проверку по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания МВД примерно в 00:10 мск 1 октября. По предварительным данным оперативных служб, выстрелы были произведены депутатом парламента Алмасханом Ардзинбой.