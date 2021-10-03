Премьер Грузии уверен в победе всех кандидатов от правящей партии во втором туре выборов

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержат победу во всех 20 муниципалитетах, в которых намечается второй тур выборов в местные органы власти.

"Наши кандидаты во втором туре во всех 20 избирательных округах одержат уверенную победу, и, что самое главное, с нами вместе победит наша страна и наше население. Я еще раз хочу поблагодарить нашего избирателя за доверие, преданность и поддержку. Мы обязательно оправдаем это доверие", - сказал Гарибашвили в воскресенье на брифинге.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК после подсчета более 99% бюллетеней, на выборах побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", набирая 46,68% голосов. На второе место проходит оппозиционная партия "Единое национальное движение" (30,7%).

По предварительным данным, в 20 муниципалитетах из 64 состоятся вторые туры выборов мэров, так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Вторые туры пройдут и в пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.