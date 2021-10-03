Президент Абхазии поручил усилить меры безопасности в Сухуме во время заседания парламента

СУХУМ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил правоохранительным структурам усилить меры безопасности вокруг комплекса правительственных зданий в связи с намеченным на понедельник заседанием парламента, на котором будет обсуждаться инцидент со стрельбой с участием депутата Гарри Кокаи и МВД, произошедшей 30 сентября.

В этот день у парламента намерены собраться односельчане Кокаи. Кроме того, оппозиционная организация ветеранов войны "Аруаа" также призвала общественность выйти на митинг.

"Как известно, 4 октября будет заседание парламента. Необходимо сделать так, чтобы депутаты имели возможность работать в спокойном режиме. Нужно исключить всякое давление на Народное собрание. Начальнику Госслужбы охраны и другим руководителям правоохранительных органов поручаю обеспечить необходимые меры безопасности", - сказал Бжания в воскресенье на совещании с участием силовиков. Он также призвал руководителей общественных организаций и партий, а также граждан страны воздержаться от проведения политических акций и несанкционированных митингов во время проведения процессуальных действий по инциденту со стрельбой.

Из-за инцидента Бжания прервал рабочий визит в Москву и вернулся в Абхазию. В воскресенье он отстранил главу МВД от работы и возложил исполнение обязанностей министра на заместителя Руслана Ажибу.

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел пять выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья. В пятницу в связи с этим состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокаи и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.

Следственное управление генеральной прокуратуры Абхазии проводит процессуальную проверку по факту стрельбы Кокаи. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников Министерства внутренних дел Абхазии, прибывших на место инцидента. Кроме того, прокуратура Сухума проводит проверку по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания МВД примерно в 00:10 мск 1 октября. По предварительным данным оперативных служб, выстрелы были произведены депутатом парламента Алмасханом Ардзинбой.