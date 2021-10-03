Премьер Грузии рассказал, когда Саакашвили сможет вернуться на Украину

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является гражданином Украины, сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Об этом в воскресенье заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу Imedi .

"Мы говорим о человеке, который был президентом [Грузии] в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства отметил, что бывший президент просит сотрудников тюрьмы, в которую он помещен, вернуть его на Украину. "Сейчас он [Саакашвили] настоятельно просит, чтобы его вернули на Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам: "Срочно верните меня на Украину!". Вы представьте, в каком человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приездом ничего бы не последовало?" - сказал глава правительства.

Саакашвили полностью отсидит свой тюремный срок, и в правительстве не найдется человека, который его выпустит, указал премьер Грузии.

"Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорен к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией. Если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит, призовет освободить его, сегодня в правительстве этого никто не сделает", - сказал Гарибашвили.