Эксперт: Зеленский провел заседание фракции своей партии для усиления влияния на нее

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" без периодического влияния президента Украины и своего лидера Владимира Зеленского теряет эффективность из-за отсутствия идеологической основы, поэтому главе государства требуется проводить ее "техническое обслуживание". Как отметил в воскресенье в беседе с ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник, такую цель отчасти преследовало прошедшее в субботу выездное заседание парламентской фракции этой политической силы в Трускавце Львовской области, однако выступления президента на общие темы на самом деле являлись ширмой для закулисных переговоров.

"В Трускавце фактически проводилось техническое обслуживание фракции "Слуга народа", которое Зеленский проводит примерно раз в полгода. Поскольку из-за того, что партия не имеет идеологического основания и в ней собраны не очень опытные люди, без влияния президента эта структура со временем начинает терять эффективность, рассыпаться на группы по интересам, поэтому снижается эффективность при голосованиях в парламенте", - считает Бортник.

По его словам, нынешнее выездное заседание прошло в связи с новыми важными планами работы Верховной рады на осень. "В преддверии осени, когда от фракции "Слуги народа" будет очень многое зависеть - бюджетные процессы, пакет законов по МВФ, судебная реформа, отставка главы Рады Дмитрия Разумкова, продолжение голосования за антиолигархические законопроекты, - президент попытался встряхнуть и мобилизовать фракцию, провести политическое обслуживание этого механизма через свое влияние", - пояснил эксперт. И именно для усиления эффекта и достижения этой цели, добавил он, на заседание были приглашены руководители ведущих силовых ведомств страны. "Главы Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины [Иван Баканов и Денис Монастырский] тоже приехали на это собрание для работы со строптивыми депутатами", - уверен Бортник.

Сами выступления Зеленского перед командой на тему реформ он считает лишь прикрытием реальных целей мероприятия. "Выступления в какой-то мере были ширмой для общей мобилизации фракции, для проведения закулисных собеседований с депутатами, для организации сбора подписей за отставку Разумкова, для процедур формирования и усиления влияния президента на главную фракцию парламента", - полагает собеседник агентства.

Заседание в Трускавце

Зеленский оценил работу партии "Слуга народа" на три с плюсом по пятибалльной шкале, а свою деятельность в качестве главы государства - в 7-8 баллов по 12-балльной. Он отметил, что за последние полгода в стране ускорилось проведение реформ. В то же время украинский лидер призвал Раду и правительство еще больше активизировать этот процесс, напомнив, что он провел на нынешнем посту уже половину отведенного срока. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что речь идет в первую очередь о судебной реформе, а также о борьбе с коррупцией во властных структурах.

Кроме того, в Трускавце партия "Слуга народа" представила план реформ в стране на 2021-2023 годы в разных сферах, целями которых обозначены членство в НАТО, успешное завершение реорганизации Службы безопасности, создание и развитие системы национального сопротивления, реинтеграция неподконтрольных Киеву территорий, информационный суверенитет, активизация переговоров в Контактной группе по обмену удерживаемыми лицами, укрепление созданных Украиной форматов, в том числе "Крымской платформы". На заседании фракции представили реформу сферы энергетики и планы зеленой трансформации, которая предусматривает интеграцию европейской и украинской энергосистем и рынков, наращивание добычи газа, нефти, увеличение нефтепереработки и снижение зависимости от импортных энергоресурсов. Среди приоритетов еще фигурируют судебная реформа, преобразования в сфере инфраструктуры, аграрного сектора и цифровых технологий.

На заседании также сообщили о начале сбора подписей за отставку спикера Рады и о том, что их уже 150.