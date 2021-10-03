Орбан: действия брюссельской элиты в отношении России и Китая противоречат интересам ЕС

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Политика, проводимая брюссельской элитой в отношении России и Китая, противоречит интересам Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном в воскресенье чешским сетевым изданием Parlamentni listy.

"Если речь идет о России и Китае, то Евросоюз сидит на коне, повернувшись в сторону его хвоста. У него нет армии, хотя Россия понимает [политику, опирающуюся] на военную силу и уважает ее язык. При этом [ЕС] тормозит торговлю [с Россией], хотя в наших бизнес-интересах является тесное сотрудничество [с РФ]. Мы хотим продемонстрировать силу там, где мы слабы, и, наоборот, где был бы простор для партнерства, там закрываем двери. Брюссельская элита надела себе на глаза идеологические шоры и действует против интересов Европы", - отметил премьер, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию в Европе и Евросоюзе и какую роль РФ и КНР могут играть в глобальном масштабе.

ЕС теряет рынки своих крупнейших восточных государств-партнеров из-за оглядки Брюсселя на Вашингтон. Такая ситуация, по словам Орбана, недопустима.

"Только потому, что Соединенные Штаты считают Китай своим крупнейшим противником, Европа не может позволить себе не использовать гигантские экономические возможности, отрывающиеся перед ней. Европа нуждается в стратегическом суверенитете. Для этого ей были бы нужны собственные военная сила и политика в сфере торговли, которая бы соответствовала ее интересам", - сказал глава венгерского правительства.