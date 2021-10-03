Саакашвили призвал оппозицию Грузии объединить усилия во втором туре местных выборов

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу по возвращении на родину арестовали сотрудники правоохранительных органов, призвал главу оппозиционной партии "Единое национальное движение", кандидата в мэры Тбилиси Нику Мелию во втором туре муниципальных выборов объединить усилия с другими оппозиционными партиями.

"Мы не должны расслабляться, как в 2018 году [второй тур президентских выборов]. Мы, наоборот, должны пойти в большую атаку. Мы должны объединить все оппозиционные и просто здоровые силы, забыть все обиды и раз и навсегда вернуть демократию и свободу нашей стране", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице политика в Facebook.

В Грузии в субботу прошли муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК после подсчета более 99% бюллетеней, на выборах побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", набирая 46,68% голосов. На второе место проходит оппозиционная партия "Единое национальное движение" (30,7%).

По предварительным данным, в 20 из 64 муниципалитетах пройдет второй тур выборов мэров, в том числе и в пяти крупных городах - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Голосование запланировано на 30 октября.

Уголовное преследование Саакашвили

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В последнее время политик, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине, где возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ. В ходе подготовки Грузии к муниципальным выборам он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на угрозу тюремного заключения.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видео, на котором утверждал, что прибыл в Батуми. Позже прокуратура сообщила, что в связи с приездом Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави, недалеко от Тбилиси.