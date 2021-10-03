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Премьер Грузии заявил, что Саакашвили в Тбилиси планировал убийство оппозиционеров

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники планировали в Тбилиси убить нескольких оппозиционеров, чтобы делегитимизировать грузинскую власть. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

По словам премьера, если спецслужбы не арестовали бы Саакашвили, 3 октября прошел бы митинг оппозиции, на котором появился бы экс-президент. Когда правоохранители захотели бы его задержать, возникли бы беспорядки. "В это время в качестве одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционеров. Это должно было произойти для того, чтобы наша власть полностью была делегитимизирована", - сказал Гарибашвили.

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