В Италии к вечеру 3 октября на муниципальных выборах проголосовали 35% избирателей

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Явка на муниципальных выборах, которые начались в воскресенье и завершатся в понедельник почти в 1,2 тыс. городов Италии, по данным на 19:00 (20:00 мск), составила 35,44%. Об этом сообщило МВД, исполняющее на Апеннинах функции избиркома.

Как напоминает агентство ANSA, на прошлых выборах в 2016 году явка к этому часу составляла 46%, но тогда голосование проходило в один день. Свой гражданский долг уже исполнили основные политики, включая премьер-министра страны Марио Драги, проголосовавшего в Риме, и бывшего премьера Сильвио Берлускони, отдавшего свой голос в Милане.

В южной итальянской области Калабрия проходят выборы губернатора в связи с тем, что 15 октября 2020 года умерла после продолжительной болезни глава региона Йоле Сантелли.

В воскресенье участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и будут работать до 23:00 (00:00 мск), а в понедельник - с 07:00 до 15:00 (с 08:00 до 16:00 мск). Затем начнется подсчет голосов. В городах с населением менее 15 тыс. человек мэры будут избраны простым большинством голосов. В более крупных центрах, где ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, предусмотрен второй тур, который состоится 17 и 18 октября.

Выборы проходят при строгом соблюдении санитарных мер, однако для входа на избирательный участок итальянцам не нужно предъявлять санитарный сертификат, область применения которого власти значительно расширили в последнее время.

Правый центр в составе партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия" везде поддержал единого кандидата в мэры, в то время как составляющие основу правящей коалиции Движение "5 звезд" и Демократическая партия выступают конкурентами, представляя по большей части каждая собственного кандидата в мэры, за исключением Неаполя, где они выдвинули единого претендента.