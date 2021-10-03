СМИ: экс-премьер Британии Блэр ушел от уплаты налогов на $400 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) утверждает, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр уклонился от уплаты налогов на сумму более $400 тыс. при покупке офшорной компании у семьи бахрейнского министра. Об этом сообщает в воскресенье газета Miami Herald со ссылкой на опубликованные ICIJ документы с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием Pandora Papers.

"Записи указывают, что Шери Блэр (супруга Тони Блэра - прим. ТАСС) и ее муж, который работал дипломатом на Ближнем Востоке после ухода с поста премьер-министра в 2007 году, приобрели офшорную компанию, работающую в сфере недвижимости у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бин Рашида аль-Зайяни. Купив акции компании вместо здания, Блэр смог оформить соглашение таким образом, что ему не пришлось платить более $400 тыс. в качестве налога на собственность", - утверждает газета.

Как добавляет издание, Шери Блэр заявила, что была не намерена становиться собственником компании, а выступила в качестве покупателя, чтобы вернуть ее под британскую юрисдикцию.

Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.