СМИ: Бабиш перевел через офшоры €15 млн на дома во Франции

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выступил с утверждением, что премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц €15 млн для покупки недвижимости во Франции. Об этом в воскресенье сообщило чешское сетевое издание Investigace.cz со ссылкой на выдержки из документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей Pandora Papers.

По версии издания, Бабиш использовал эту структуру, чтобы из одной из своих компаний на банковский счет в офшоре другой компании перевести €15 млн. По сути, он предоставил себе кредит на покупку 16 объектов недвижимости класса "люкс" во Франции, полагает Investigace.cz.

Местные СМИ отреагировали на публикацию ссылкой на экспертов, которые утверждают, что проведенные премьером операции несут признаки "отмывания грязных денег".

Тем временем Бабиш в беседе с журналистами категорически отверг выдвинутые обвинения. Очерняющая публикация, по его мнению, не случайно появилась за пять дней до предстоящих в Чехии парламентских выборов, на которых возглавляемая им партия имеет наибольшие шансы на победу. По словам Бабиша, это очередная попытка политических противников повлиять на избирателей.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers.