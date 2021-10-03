СМИ: Зеленский мог быть причастен к переводу $40 млн от структур, связанных с Коломойским

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выступил с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским. Об этом в воскресенье сообщило украинское издание "Следствие.Инфо" в фильме "Офшор-95", основанном на выдержках из документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей Pandora Papers ("Досье Пандоры").

Как утверждает издание, документы Pandora Papers "частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников". В частности, по сведениям "Следствие.Инфо", журналистам якобы удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства "могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка", совладельцем которого ранее был Коломойский, полагает издание.

Журналисты настаивают, что полученные документы "подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" (участники студии "Квартал 95", которую основал Зеленский, - прим. ТАСС) зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре". Согласно опубликованным выдержкам из документов, в центре сети находилась фирма Maltex Multicapital Corp, которая якобы была поровну поделена между компаниями Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера Андрея Яковлева. При этом номинальным владельцем центра сети названа компания Davegra Limited, владельцем которой был действующий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. В документах утверждается, что это сделано, чтобы скрыть реальных владельцев Maltex Multicapital, которыми якобы являются Зеленский и его партнеры.

Одновременно, по данным журналистов, офшорные компании, которые, "вероятно, перечисляли средства "кварталовцам", подозреваются в отмывании миллиардов из Приватбанка". По данным источников "Следствие.Инфо", "перевод денег происходил через кипрский филиал Приватбанка". Новые документы свидетельствуют, что как минимум одна из компаний лидеров "Квартала 95" имела счет в этом банке. "То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", делает вывод издание.

В свою очередь французская газета Le Monde, которая также ссылается на Pandora Papers, утверждает, что Зеленский незадолго до избрания в 2019 году на пост президента Украины передал своему помощнику Сергею Шефиру собственные акции компании, связанной с киноиндустрией и зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах.

Международный консорциум журналистских расследований на своем сайте, также опираясь на документы Pandora Papers, опубликовал информацию о том, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie оказывала помощь в отмывании денег украинскому олигарху Коломойскому.

Об опубликованных документах

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers.