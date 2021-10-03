Twitter временно ограничил доступ к странице представителя талибов Муджахида

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Сеть микроблогов Twitter временно ограничила доступ к странице представителя захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихуллы Муджахида, который также занимает должность заместителя министра информации и культуры во временном афганском кабмине.

Как сообщила в воскресенье афганская радиостанция Salam Watandar, родственники Муджахида уточнили, что ограничение на доступ к аккаунту появилось сразу после того, как представитель радикалов опубликовал запись с подробностями о взрыве, который прогремел сегодня днем в Кабуле, недалеко от мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с его матерью. В результате этого теракта, по последним данным, погибли не менее 12 человек, 32 получили ранения.

На странице Муджахида, как правило, появлялись все официальные распоряжения и заявления "Талибана", касающиеся как ситуации внутри Афганистана, так и связей радикалов с внешним миром.

26 сентября Twitter удалил специальные значки, подтверждающие подлинность аккаунтов, со страниц ряда министерств и ведомств Афганистана. Знаки верификации, или "синие галочки", были сняты, в частности, со страниц министерств иностранных и внутренних дел страны, афганского министерства обороны, а также с аккаунта Президентского дворца (канцелярии бывшего президента Афганистана). Между тем Twitter оставил знаки верификации сети на аккаунтах бежавшего из страны главы государства Ашрафа Гани, экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главы Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы.