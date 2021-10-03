"Зеленые" и социал-демократы ФРГ сигнализировали о сближении после контактов по коалиции

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. "Зеленые" и победившая на выборах в Бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) провели первые предварительные переговоры о работе в будущем коалиционном правительстве. Представители сторон в воскресенье после встречи дали понять журналистам в Берлине, что разговор прошел в конструктивном ключе.

"Мы увидели готовность к перезагрузке, готовность запустить динамику для решения старых проблем", - сказал в эфире телеканала Phoenix сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек. Генсек СДПГ Ларс Клингбайль со своей стороны также в эфире этого телеканала заявил, что "удалось прояснить многие моменты". "Мы бы хотели как можно быстрее перейти к трехсторонним переговорам [с привлечением либералов]", - добавил он.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила СДПГ с 25,7%, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.