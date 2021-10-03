СМИ: три президента стран Латинской Америки фигурируют в "Досье Пандоры"

МАДРИД, 3 октября. /ТАСС/. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выступил с утверждением, что действующие президенты Чили, Доминиканской Республики и Эквадора пользовались офшорными компаниями и другими скрытыми механизмами в налоговых убежищах. Об этом сообщил в воскресенье испанский телеканал Sexta со ссылкой на выдержки из документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей Pandora Papers ("Досье Пандоры").

По его информации, речь идет о руководителях Чили Себастьяне Пиньере, Эквадора Гильермо Лассо и Доминиканской Республики Луисе Абинадере. В досье также фигурируют 11 экс-глав государств и 90 бывших высокопоставленных чиновников из Латинской Америки.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers.