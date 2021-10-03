СМИ: окружение Зеленского через офшоры владеет элитной недвижимостью в Лондоне

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выступил с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение в 2012 году якобы создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. Об этом в воскресенье сообщило украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на выдержки из документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей Pandora Papers ("Досье Пандоры").

По версии издания, при начале сотрудничества студии "Квартал 95", которую основал действующий президент Украины, с телеканалом украинского олигарха Игоря Коломойского в 2012 году "успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов".

В частности, были опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса. Как утверждает издание, через сеть якобы связанных с украинским президентом офшорных компаний два близких соратника Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне. Один из них, согласно опубликованным документам, - первый помощник президента Сергей Шефир. Он, по данным журналистов, "через офшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более $5 млн".

Другим владельцем недвижимости в Лондоне назван "бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии "Квартал 95" Андрей Яковлев". Согласно данным земельного реестра Великобритании, на которые ссылается "Следствие.Инфо", фирма Яковлева владеет квартирой в 10 минутах ходьбы от здания британского парламента, ее стоимость превышает $2 млн.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers.