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Трамп считает, что инфраструктурный план Байдена подтолкнет США к социализму

Инфраструктурный пакет находится на рассмотрении Палаты представителей

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Одобрение законопроекта по развитию инфраструктуры США, предложенного президентом Джо Байденом, может направить Соединенные Штаты в сторону социализма. Такое мнение выразил в распространенном в воскресенье заявлении бывший президент США Дональд Трамп.

"Если план демократов будет одобрен на любом уровне, то это подтолкнет нашу страну к социализму", - говорится в сообщении.

Инфраструктурный пакет, общий объем которого составляет более $1 трлн, 10 августа утвердил Сенат Конгресса США. После этого он поступил на рассмотрение Палаты представителей. Этот план развития инфраструктуры является одним из ключевых элементов программы Байдена.

Теги
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
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