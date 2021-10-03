Трамп считает, что инфраструктурный план Байдена подтолкнет США к социализму

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Одобрение законопроекта по развитию инфраструктуры США, предложенного президентом Джо Байденом, может направить Соединенные Штаты в сторону социализма. Такое мнение выразил в распространенном в воскресенье заявлении бывший президент США Дональд Трамп.

"Если план демократов будет одобрен на любом уровне, то это подтолкнет нашу страну к социализму", - говорится в сообщении.

Инфраструктурный пакет, общий объем которого составляет более $1 трлн, 10 августа утвердил Сенат Конгресса США. После этого он поступил на рассмотрение Палаты представителей. Этот план развития инфраструктуры является одним из ключевых элементов программы Байдена.