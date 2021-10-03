В Белоруссии установили более 200 авторов негативных высказываний о гибели сотрудника КГБ

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии за сутки установили более 200 авторов негативных комментариев о гибели сотрудника КГБ в Минске. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

"Мы только за день установили более двух сотен таких негодяев. Более того, мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать", - рассказал Казакевич в эфире телеканала ОНТ. По его словам, за сутки только в ОВД обратились более 2 тыс. граждан. "И для нас была очень важна их реакция, а реакция была простой, человеческой, - продолжил он. - То есть люди выражали соболезнование, просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию, и это абсолютно нормально, по которой мы этих негодяев находили".

Ранее в КГБ сообщили, что 28 сентября в ходе спецоперации в одной из квартир жилого дома в Минске по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья, в результате чего сотрудник КГБ получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший был убит. Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.