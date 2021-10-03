Эксперт: Зеленскому будет сложнее концентрировать власть после "Досье Пандоры"

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Публикация Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) материалов Pandora Papers ("Досье Пандоры") о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к офшорным операциям на $40 млн, а также о наличии связей со структурами предпринимателя Игоря Коломойского, может привести к тому, что украинскому лидеру будет сложнее "продолжить линию на концентрацию власти". Такое мнение в воскресенье высказал главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, комментируя расследование, выдержки из которого продемонстрированы в фильме "Офшор-95", подготовленном украинским изданием "Следствие.Инфо".

Гужва обратил внимание, что публикация расследования пришлась на середину президентского срока Зеленского, как было и с его предшественником Петром Порошенко. Однако, полагает главный редактор "Страны", для Зеленского опубликованная информация потенциально имеет более серьезные последствия. Во-первых, считает он, обострится ситуация в украинском политикуме в целом, возрастет сопротивление, и "продолжить линию на концентрацию власти президенту будет сложнее". Во-вторых, обещание продолжать публикации расследования "будет элементом шантажа, чтобы [Зеленский] делал то, что требуют", а также "подготовкой почвы под уход Зеленского с поста президента, как это и было в свое время с Порошенко".

Главред "Страны" полагает, что после демонстрации фильма Запад окончательно убедится в наличии связи Зеленского с Коломойским. "Связка Зеленского и Коломойского еще раз подтверждена и на Западе станет аксиомой. А заодно и станет аксиомой, что Зеленский продолжает покрывать Коломойского, несмотря на требования США. Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путем ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка. Но в таком случае Коломойский вывалит такой массив информации о "Зе" (Зеленском - прим. ТАСС), что "Досье Пандоры" про офшоры покажется невинной детской сказкой", - уверен Гужва.

По его мнению, Зеленский предстает в расследовании как предприниматель, уклоняющийся от налогов через офшоры, а также как участник "криминальных схем Коломойского по выводу средств Приватбанка".

Ранее Гужва был вынужден покинуть Украину и с 20 августа находится под санкциями за якобы "противоправную деятельность". В субботу журналистка издания "Страна" задала вопрос Зеленскому о его мнении о перспективе оказаться в тюрьме за кампанию против СМИ. Президент Украины уклонился от ответа, а репортера грубо оттеснили от главы государства охранники. Гужва, комментируя произошедшее, отметил, что Зеленский, хотя на вопрос не ответил, услышал его и "рано или поздно ответит" на него в суде.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers.