Администрация президента Чили отвергла его связь со сделкой в офшорной зоне

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера не участвовал в сделке по продаже рудника Dominga в офшорной зоне, которая упоминается в документах с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей Pandora Papers ("Досье Пандоры"). Об этом заявила в воскресенье пресс-служба администрации главы государства.

"Упомянутые события, касающиеся продажи рудника Dominga, уже были тщательно расследованы генеральной прокуратурой и судами в 2017 году, и прокуратура рекомендовала закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции", - говорится в заявлении.

Администрация президента отметила, что на момент продажи доли семьи Пиньеры в Dominga глава государства уже не участвовал в управлении связанными со сделкой компаниями и "не обладал какой-либо информацией об операции". В заявлении также подчеркивается, что в настоящее время "ни президент Пиньера, ни его семья не владеют инвестиционными компаниями, зарегистрированными за рубежом", а все их активы в стране управляются "слепыми" трастами.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал выдержки из документов Pandora Papers. Чилийское СМИ Siper, входящее в ICIJ, на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года, во время первого президентского срока Пиньеры, его семья продала долю в Dominga за $152 млн. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последней из которых зависела от того, не объявит ли правительство зону, где расположен рудник, заповедной.

В опубликованном ICIJ сообщении для прессы говорится, что в обнародованных документах приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о 46 россиянах. Консорциум сообщил, что публикация этих материалов в СМИ различных стран, являющихся его партнерами, будет продолжаться несколько недель.