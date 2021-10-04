Президент Филиппин продлил до 30 октября регистрацию избирателей на выборах 2022 года

БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Филиппинский президент Родриго Дутерте продлил до 30 октября регистрацию голосующих на президентских, парламентских и местных выборах в 2022 году. Об этом говорится в указе, распространенном в понедельник Управлением по связям с общественностью при президенте республики.

Регистрация избирателей на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, должна была завершиться 30 сентября. В избирательной комиссии дважды отклоняли предложения о продлении регистрации голосующих, заявляя, что это может негативно сказаться на подготовке к выборам. С 1 октября в республике началась подача кандидатами заявлений об участии в выборах, которая продлится до 8 октября.

Филиппинцы изберут президента и вице-президента, а также более 300 законодателей и тысячи чиновников местного самоуправления на выборах 9 мая 2022 года. Предварительный перечень кандидатов будет опубликован к концу октября. Окончательный список претендентов должен быть составлен в январе 2022 года, когда начнется избирательный период. Дутерте, собиравшийся претендовать на пост вице-президента, уже отказался от участия в выборах и заявил об уходе из политики после завершения срока его полномочий.