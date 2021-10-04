{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: новый премьер Японии принял решение провести всеобщие выборы 31 октября

Кампания по выборам начнется 19 октября, отмечает телеканал NHK

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида, который вскоре будет утвержден на пост премьер-министра страны, намерен провести всеобщие выборы в ключевую нижнюю палату парламента 31 октября. Об этом сообщили в понедельник телеканалы NHK и TBS со ссылкой на источники в ЛДП. 

На эту тему

Кисида, по их данным, в качестве главы правительства планирует распустить нижнюю палату 14 октября. Кампания по выборам начнется 19 октября.

Ставший 29 сентября председателем ЛДП Кисида в ближайшие часы будет избран на пост нового премьера страны в парламенте, где либерал-демократы имеют большинство. В понедельник будет также объявлен состав нового правительства Японии.

Полномочия нижней палаты парламента, которая имеет приоритет над верхней палатой при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета, истекают 21 октября.

Теги
Япония
Япония сделала России представление в связи с готовящимися учениями ВС РФ в Японском море
Генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като отметил, что Токио продолжит пристально следить за действиями российских военных
Читать полностью