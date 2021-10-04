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Фумио Кисиду избрали в парламенте на пост нового премьер-министра Японии

По итогам голосования политик получил 311 из 458 голосов
Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида ASSOCIATED PRESS/Carl Court
Описание
Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида
© ASSOCIATED PRESS/Carl Court

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Ключевая нижняя палата японского парламента в понедельник большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

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По итогам голосования Кисида получил 311 из 458 голосов. Следующий за ним лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано получил 124 голоса.

В эти минуты голосование за кандидатуру Кисиды проходит и в верхней палате парламента, где за него также проголосует большинство депутатов, - правящий блок во главе с ЛДП обладает в обеих палатах парламента большинством. В то же время при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства.

В ближайшие часы будет объявлен состав правительства премьер-министра Кисиды. Ожидается, что в составе нового кабмина сохранят свои посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и глава оборонного ведомства Нобуо Киси. На важную административную должность генерального секретаря кабмина будет назначен экс-министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно. В свою очередь следующим главой Минфина станет бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки.

Кисида занял должность главы правящей партии 29 сентября. Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Будущий премьер, который был главой японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, при этом с осторожностью относится к перспективе оснащения вооруженных сил страны ракетами большой дальности и атомными подлодками. Кисида также поддерживает курс ЛДП на пересмотр послевоенной конституции страны, но считает, что не стоит торопиться с полной ревизией ее антивоенных положений.

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