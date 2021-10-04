Пашинян: переговоры по Карабаху зашли в тупик еще до боевых действий в 2020 году

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Процесс урегулирования нагорнокарабахского конфликта до начала боевых действий осенью 2020 года зашел в тупик, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщила в понедельник пресс-служба армянского кабмина, об этом он заявил в воскресенье в Вильнюсе в ходе встречи с армянской общиной.

"Процесс дошел до того, что армянская сторона должна была сдать семь районов [вокруг Нагорного Карабаха], а Карабах не должен был иметь статуса в любом виде, в том числе и промежуточного. Если вы меня спросите, то архитектура урегулирования карабахского вопроса была завершена в 1998-1999 годах. Во первых, Карабах был исключен из переговорного процесса, чем был лишен единственного статуса, который был признан международным сообществом", - отметил он.

По словам Пашиняна, представители непризнанной республики были исключены из переговорного процесса по инициативе Армении. "Об этом не только я говорю, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Второе, Армения в 1999 году проголосовала за Стамбульскую хартию, которая предполагает решение политических, этнических и культурных прав нацменьшинств в рамках территориальной целостности страны", - добавил он. Глава армянского кабмина также заявил, что "проведенный в свое время переговорный процесс по Карабаху был фейковым".

"Почему война началась в 2020 году, а не раньше? Мы должны вспомнить, что в 2016 году этот звонок прозвенел. Еще в январе 2016 года сопредседатели Минской группы требовали от Армении, чтобы мы отказались от требования предоставить Нагорному Карабаху промежуточный статус. Армянская сторона, конечно, не соглашается, и в апреле 2016 года начались боевые действия", - добавил он. Как подчеркнул Пашинян, предотвратить боевые действия можно было лишь сдав прилегающие к Нагорному Карабаху районы без предварительных условий.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.