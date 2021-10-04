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Пашинян заявил, что риторика Баку препятствует преодолению атмосферы вражды в регионе

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Агрессивная риторика Азербайджана, нарушения режима прекращения огня, а также самовольная интерпретация пунктов заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе препятствуют преодолению атмосферы вражды в регионе. Об этом в понедельник в Вильнюсе на пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"В результате выборов наш кабмин получил мандат на выполнения работ по открытию эпохи мира для нашего народа и всего региона. Мы полны решимости пройти этот путь, но с сожалением должны отметить, что постоянные нарушения режима прекращения огня, вопрос возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также самовольная интерпретация заявления от 9 ноября и агрессивная риторика препятствуют преодолению атмосферы вражды", - заявил он.

Теги
АзербайджанАрменияЛитваПашинян, Никол Воваевич
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