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Милиция в Минске проверяет сообщения о минировании учебных заведений

Руководители нескольких учебных заведений сообщили в милицию о поступивших на почту письмах о заложенных взрывных устройствах

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют сообщения о минировании учебных заведений в Минске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких учебных заведений, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах. На места отправляются сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности", - отмечается в сообщении минской милиции.

В ГУВД добавили, что по каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку. Ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились, отметили в пресс-службе. Там напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Сообщения о минировании зданий массово были разосланы в минувшую пятницу руководителям государственных организаций и предприятий по всей Белоруссии. В частности, более 5 тыс. человек были эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании различных учреждений Витебской области. Также сотрудникам милиции в Минске пришлось проверять сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки Белоруссии. Также сообщения о взрывных устройствах были получены в посольствах Белоруссии в Австрии, Киргизии и Казахстане. По результатам первых осмотров взрывчатых веществ обнаружено не было.

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