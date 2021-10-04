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Задержание Саакашвили в Грузии
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ЕС призвал Грузию к сдержанности после ареста Саакашвили

Политическая стабильность и независимость судебной системы являются предварительными условиями для углубления партнерства этой страны с ЕС, отметили в объединении

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Евросоюз призвал власти и оппозицию Грузии после ареста Саакашвили соблюдать сдержанность и верховенство закона. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

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"После возвращения в Грузию бывшего президента [Михаила] Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона, - заявила она. - Фундаментальные права и надлежащие судебные процедуры должны соблюдаться в рамках транспарентного и справедливого судебного разбирательства в соответствии с верховенством закона".

Массрали призвала все стороны предпринять "усилия, направленные на деэскалацию".

Она также подчеркнула, что "иклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и независимость судебной системы являются предварительными условиями для углубления партнерства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации".

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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