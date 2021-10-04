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Задержание Саакашвили в Грузии

СМИ: Саакашвили мог прибыть в Грузию из Одессы, спрятавшись в грузовике

Как полагает телеканал, информацию о нахождении экс-президент Грузии правоохранители получили от его близкого окружения

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог нелегально прибыть из Одессы в грузинский порт Поти, спрятавшись в грузовике. Об этом в понедельник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии, ссылаясь на свои источники.

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По данным СМИ, паром, на котором находился грузовик с бывшим президентом, покинул украинкий порт 27 сентября, а через два дня Саакашвили уже был в Грузии. Из Поти он отправился в Батуми, потом поехал в Тбилиси, где находился в квартире некоего Элгуджи Цомая, занимавшегося грузовыми перевозками. Как полагает телеканал, информацию о нахождении Саакашвили в Грузии правоохранители получили от его близкого окружения.

Помимо бывшего главы государства, полиция задержала владельца квартиры по обвинению в сокрытии преступления. Ему уже официально предъявили обвинение.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видео, на котором утверждал, что прибыл в Батуми. Он арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави, недалеко от Тбилиси.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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